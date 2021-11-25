Депутата Рады поймали на связи с контрабандистом под санкциями

Народного депутата Сергея Минько ("За майбутнє") уличили в связях с бизнесменом Орестом Фирманюком. Последний находится в санкционном списке СНБО и входит в десятку "топ-контрабандистов".

О переписке Минько сообщил Telegram-канал "Через плечо". Нардепа поймали 20 октября на передаче контактов контрабандиста во время заседания Верховной Рады.

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На фото видно, что Минько отправил собеседнику контакт Фирманюка. Также нардеп сообщил, что контрабандисту позвонит бывший УБОПовец Валентин Копаев.

Сам Сергей Минько – бывший мэр Мелитополя. Его главный бизнес – агропредприятия, в т.ч. фирма "Мелитопольская черешня" (по 2014 год). Минько известен большим количеством задекларированного имущества.

Фирманюк – бизнесмен в сфере международной торговли. На рынке около шести лет существуют две его фирмы "Твоя логистика" и "LCL Odessa".

В санкционный список Фирманюк попал в апреле 2021 года. Ограничения были введены на три года. После этого, как уверяет бизнесмен, его фирмы были вынуждены прекратить работу.

Впрочем, в Госбюро расследований (ГБР) ранее заявили: большинство контрабандистов из санкционного возобновили свою деятельность. Случилось это еще летом вследствие перераспределения контрабандных потоков, считают в ГБР. Входит ли Фирманюк в число этих контрабандистов, официально не сообщалось.

Бизнесмен считает, что обвинения в его адрес беспочвенны. При этом он заявлял, что в список топ-контрабандистов должны попасть другие украинские компании. Также Фирманюк уверяет, что поддерживает идею криминализировать товарную контрабанду.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СБУ, бюджет Украины получил 2 млрд таможенных платежей и 981 млн грн благодаря внедрению санкций против контрабандистов. Такие суммы пришли в казну с начала 2021 года.