Денисова пояснила, чем опасен законопроект об олигархах для среднего бизнеса

В законопроекте об олигархах содержатся положения, противоречащие Конституции Украины. В нем содержится неопределенная формулировка о том, кто может попасть в соответствующий реестр.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября заявила уполномоченная Верховной Рады по права человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что в олигархи могут записать представителей среднего бизнеса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В статье 1 закона написано, что бенефициаром может быть любое физическое лицо, которая имеет прямое или опосредствованное влияние на эти активы. Но там определено и то, что бенефициаром может быть и лицо, имеющее долю этих активов. Доля может быть и незначительной, поэтому в реестр олигархов могут попасть представители среднего бизнеса", – пояснила она.

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Денисова добавила, что формирование реестров лиц, чьи права ограничат в зависимости от имущественного положения, противоречит статье 24 Конституции.

"У нас по Конституции не может быть привилегий или ограничений, в том числе по имущественному положению", – сказала она.

Также омбудсмен подчеркнула, что Совет национальной безопасности и обороны не может по Основному закону быть органом, который принимает решение о внесении лиц в реестр олигархов.

"В статье 19 Конституции четко определено, что все органы госвласти работают по закону в рамках своих полномочий, а такими полномочиями СНБО не наделен", – пояснила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший научный сотрудник Института Гувера Нил Фергюсон сравнил законопроект об олигархах с "раскулачиванием" во временя СССР.