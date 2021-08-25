Дело ПриватБанка: в США суд отклонил ходатайство Коломойского

Канцлерский суд США отклонил ходатайство украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. В частности, ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

Таким образом, согласно решению, суд штата Делавэр продолжит рассмотрение соответствующего дела против Коломойского, а также других лиц. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В частности, речь идет о взыскании убытков, вызванных бывшими владельцами финансового учреждения до его национализации в декабре 2016 года.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов. Судьи наложили запрет на любые действия с различными активами ответчиков в США.

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"Это является гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства", – отметили представители американского правосудия.

В то же время Канцлерский суд США удовлетворил ходатайство Коломойского и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены.

Напомним, США надеются на то, что в Украине обеспечат независимость и целостность судебной системы, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров. Со своей стороны Штаты уже внесли в свой санкционный список Игоря Коломойского "как не имеющего права на въезд в Америку в связи с его вовлеченностью в значительную коррупцию".

"Мы приветствуем шаги украинского правительства, предпринятые ранее в этом году, чтобы ввести санкции против коррупционеров, и мы приветствуем работу украинского гражданского общества для разоблачения коррупции. Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь этих коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы", – сказал в.и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает ограничительные меры, введенные США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его семьи по обвинению бизнесмена в коррупции.