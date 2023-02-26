Датская Rockwool заработала миллионы на военной машине Путина, несмотря на санкции: детали

Датская компания Rockwool годами зарабатывала миллионы крон на поставках стране-террористке России товаров, которые использовались в военных проектах. Так, была поставлена продукция на сумму в 123 млн рублей ($1,6 млн) организациям, выполняющим крупные заказы от имени Минобороны России.

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Причем все контракты были подписаны после оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе. Об этом говорится в материале Danwatch.

В контракте с сентября 2017-го, например, указано, что один из постоянных партнеров Rockwool ООО "Морские комплексные системы" поставил материалы на судостроительный завод "Северная верфь". Продукция должна была быть использована для строительства военного корабля "Всеволод Бобров".

Уже в январе 2022-го корабль прибыл в Черноморский флот РФ, а в феврале активно участвовал в битве за остров Змеиный, куда Россия вторглась в первый день войны. Позже остров был деоккупирован украинскими воинами.

"Корабль играл очень активную роль, сначала транспортируя боеприпасы и военную технику на остров Змеиный. Позже "Всеволод Бобров" получил на борт ракетный комплекс "Панцирь-С1" для обеспечения противодействия атак с воздуха, поэтому корабль использовался не только для транспортировки, но и для боевых действий", – рассказал украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Товары от компании Rockwool использовались еще в очень многих военных кораблях страны-агрессорки. Четыре фабрики Rockwool в России на 100% принадлежат группе Rockwool. Поскольку они дочерние компании в России, на них распространяется российское законодательство, и на них фактически не распространяются санкции ЕС.

Тара Ван Хо, одна из ведущих мировых экспертов по правам человека и бизнеса в Эссексской юридической школе в Англии, считает, что власти Дании должны внимательнее рассмотреть дело с Rockwool, чтобы выяснить, возможно ли нарушение санкций ЕС в связи с поставками. русским военным.

OBOZREVATEL сообщал, что страна-террористка Россия за год полномасштабной войны против Украины потратила около $115 млрд. Это составляет треть всех доходов бюджета агрессора за 2021 год.

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