Дает 460 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили новую газовую скважину, способную обеспечивать более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она стала самой мощной из всех запущенных в стране за последние 2,5 года.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: открытие скважины стало возможным благодаря современным подходам к обработке геологической информации – что позволило "идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения".

Ранее была запущена скважина, способная обеспечивать 340 тыс. куб. м газа в сутки. Это, с учетом истощения месторождения, на котором она пробурена, по словам председателя Группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова, является "очень хорошим" результатом.

Кроме того, в 2022 году "Нафтогаз" восстановил скважину по добыче газа в Полтавской области. Она способна обеспечивать около 200 тыс. кубометров газа в сутки.

Украина планирует в 2023 году отказаться от импорта газа

Ранее же в "Нафтогазе" объявили о планах отказаться от импорта голубого топлива уже в 2023 году. В компании отметили, что для этого:

сам "Нафтогаз" должен увеличить добычу на 8%;

частные компании – на 16%.

"Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – прокомментировал Чернышов.

Отметим, потребление газа в Украине Минэнерго в 2022 году оценивало на уровне около 21 млрд кубометров. Добыть за тот же год удалось около 18,5 млрд куб. м природного газа. То есть для полного самообеспечения топливом не хватает около 3 млрд кубометров собственной добычи.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем поставки газа "Газпрома" в Европу в марте выросли на 4% в дневном исчислении по сравнению с февралем. При этом объемы поставок значительно ниже, чем было до полномасштабной войны.

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