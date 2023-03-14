Дает 340 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили новую скважину

В Украине запустили новую газовую скважину способную обеспечивать 340 тыс. куб. м газа в сутки. Что, с учетом истощенния месторождения, на котором она пробурена, по словам председателя Группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова, является "очень хорошим" результатом.

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"Это очень хороший результат, учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Он стал возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", – рассказал он.

В самой же Группе Нафтогаз отметили: глубина скважины составляет 5 950 м. А достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий "станут важными составляющими для наращивания добычи газа уже в этом году".

"Результаты бурения новой скважины дали повод запланировать бурение еще одной скважины на этом участке месторождения", – отметили в Группе.

Украина планирует в 2023 году отказаться от импорта газа

Ранее же в "Нафтогазе" объявили о планах отказаться от импорта голубого топлива уже в 2023 году. Для этого, отметили там:

сам "Нафтогаз" должен увеличить добычу на 8%;

частные компании – на 16%.

"Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – прокомментировал это Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Нафтогаз" восстановил скважину по добыче газа в Полтавской области. Она способна обеспечивать около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

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