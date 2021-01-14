"Венето" й інші виробники захисту для медиків об'єдналися в боротьбі з контрафактом

Асоціація ЗІЗ (засоби індивідуального захисту), до якої входять представники законних і сертифікованих виробників, має намір боротися з підпільними підприємствами, які виготовляють неякісні товари, зокрема, для боротьби з коронавірусом – маски, антисептики, рукавички тощо.

Як пише "Стоп корупції", поки сумлінні компанії працюють понаднормово, щоб забезпечити необхідну кількість індивідуального захисту для громадян і медиків, сумнівні фірми наживаються на виготовленні цих товарів. Так, в Україні можна натрапити на підроблені маски, антисептики сумнівної якості, контрабандні фармпрепарати та ін.

До складу Асоціації ЗІЗ входять:

"Венето";

"ЮАСафети";

"ТК-Медзахист";

"Київгума";

Трикотажна фабрика "Роза";

"Олтекс";

"Партнер Декор".

"Ми підтримуємо таку позицію. Представники Асоціації ЗІЗ уже звернулися до народних депутатів із пропозиціями до законопроєктів для захисту легальних виробників.

Ми надалі будемо виявляти факти порушень і тих, хто незаконно шиє і виробляє таку продукцію. Плануємо виїжджати на фіктивні підприємства, які виробляють контрафакт", – зазначив активіст ГО "Стоп корупції" Володимир Циганов.

Він додав, що організація підтримує законних виробників, виступає за збереження робочих місць та за якісну продукцію.

"Ми проти, щоб до нашої держави надходив несертифікований товар, і за те, щоб медики й лікарні були забезпечені якісними засобами захисту", – сказав Циганов.

Зазначимо, зараз контрабанду фальсифікованої медичної продукції карають тюремним ув'язненням на термін від 5 до 8 років і штрафом до 170 тисяч гривень. Таке ж покарання передбачає й підробка цієї групи товарів.

Як писав OBOZREVATEL: