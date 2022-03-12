Commerzbank бежит из России вслед за своим конкурентом Deutsche Bank

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Немецкий банковский концерн Commerzbank сворачивает следки в России. Банк принял решение после ухода с рынка РФ своего главного конкурента Deutsche Bank.

Как сообщает Bloomberg, все транзакции Commerzbank будут остановлены. "Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие операции... Конечно, мы соблюдаем санкции", – заявила пресс-секретарь банка.

По сути, таким решением Commerzbank поддержал тенденцию к выходу международных банков с рынка РФ. Первыми Россию начали покидать банки с Уолл-стрит – Goldman Sachs и JPMorgan.

При этом Commerzbank сообщил, что в последние годы и так сокращал количество кредитных соглашений в России. Deutsche Bank делал аналогичное заявление.

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Из Украины Commerzbank ушел в 2012 году, продав банк "Форум" Вадиму Новинскому. В России банк работает с 1993 года, его главный офис находится в Москве.

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