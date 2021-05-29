Что ждет Украину после запуска "Северного потока-2": экс-советник главы "Нафтогаза" назвала два сценария

У Украины есть два сценария развития ситуации в том случаи, если "Северный поток-2" запустится. Один из них предполагает полное отсутствие транзита и потери миллиардов долларов доходов.

Об этом в интервью Радио НВ рассказала Лана Зеркаль, экс-заместитель министра иностранных дел (2014-2019) и экс-советник председателя правления Нафтогаза Украины (2020-2021). По ее словам, существует два варианта развития ситуации с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2".

Первый из них – полная потеря транзита через Украину с примерным перспективами обжаловать его в международном арбитраже.

"Второй сценарий – договоренность с РФ о том, что она будет пользоваться Северным потоком, и ей не будут препятствовать в этом, а она гарантирует нам поставки газа по определенным ценам, которые будут называться "хаб минус". Но никто из нас никогда не будет знать, за сколько этот газ действительно кому продается, и из этого получает выгоду. Таким образом, мы снова идем в объятия российской политики, связанной с газом как инструментом", – сказала Зеркаль.

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Отвечая на вопрос, что будет означать подписания Украиной соглашения о закупке газа, например, в Туркменистане, Лана Зеркаль сказала: "Это будет означать, что "тумбочка", в которой лежат российские деньги, и у русских любимая игра – подсадки украинских политиков на газовые деньги снова работает".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.