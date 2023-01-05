Цены на газ в Европе снизились до рекордной отметки – у Зеленского призвали ввести эмбарго

В четверг, 5 января, цены на газ в Европе опустились ниже $700 за 1 тыс. кубометров. Это произошло впервые с сентября 2021 года.

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Снижение цен на голубое топливо уже стало трендом за последнее время. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как написал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он призвал к принятию Евросоюзом газового эмбарго против страны-террористки России.

"Цена газа на торгах в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года. В дальнейшем необходимо газовое эмбарго против России. Задушить экономику агрессора – это важная задача демократического мира", – отметил Ермак.

Главная причина снижения цены – теплая зима. Как объясняют аналитики Bloomberg:

мягкие погодные условия снизили опасения начала глобального газового кризиса, который, по прогнозам, мог привести к перебоям с электроснабжением и увеличением счетов за свет во всем мире;

снижение потребления топлива привело к падению цен на него.

Более того, подчеркивают они, по прогнозам, в ближайшее время холодов в мире ожидать не стоит. Да:

для большей части Европы в течение ближайших 2 недель температура воздуха превысит сезонные нормы;

в США ожидается улучшение погоды к середине января;

в течение 10 дней на большинстве территории Китая будет мягкая погода;

в Токио может наблюдаться потепление примерно в середине января.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нефтяное эмбарго ЕС против России является "суперубийственной мерой", которая снизит ее доходы на около $100 млн в день, заявил российский оппозиционер Владимир Милов. Причина – именно в Европе является основным рынком для российского экспорта нефти, поэтому вся российская нефтяная логистика ориентирована на нее. Азия не сможет стать полноценной альтернативой для РФ из-за того, что ее рынок перенасыщен, а значит, от России потребуют значительных скидок.

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