ChatGPT всколыхнет рынок труда: в Goldman Sachs подсчитали, сколько людей может остаться без работы

Развитие ChatGPT и других чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) может привести к автоматизации 300 млн рабочих мест в крупных экономиках. Первыми кандидатами на увольнение при таком сценарии окажутся юристы и административный персонал.

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В целом развитие ИИ не коснется всего 30% сотрудников в США и в еврозоне – остальные либо потеряют работу, либо будут вынуждены осваивать новые навыки. К таким выводам пришли аналитики Goldman Sachs, пишет Financial Times.

"Большинство людей столкнется с автоматизацией менее половины их рабочей нагрузки. Вероятно они продолжат работу, но часть их времени будет высвобождена для более продуктивной деятельности", – говорится в материале.

При этом с риском замены более половины рабочих задач может столкнуться около 7% сотрудников. Это означает, что все они могут быть уволены.

Однако в развивающихся странах физический труд составляет большую долю занятости. Поэтому там с помощью ИИ может выполняться лишь около пятой части работы.

Оценки Goldman Sachs основаны на анализе данных о задачах, которые обычно выполняются в тысячах различных профессий. Исследователи предположили, что ИИ сможет выполнять даже такие задач, как заполнение налоговых деклараций, оценка сложного страхового случая, или, к примеру, документирование результатов осмотра места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT "угрожал" в будущем заменить 20 профессий, которыми сейчас занимаются люди. Список профессий озвучил сам бот в ответ на соответствующих запрос. Также ИИ рассказал, какие специальности он все же не сможет заменить.

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