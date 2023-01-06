Часть налогов в Украине изменят: что стоит знать

В Украине до 1 июля 2023-го отменят специальный режим для плательщиков 3-й группы единого налога (вместо 5% платят всего 2%). Кроме того, новые налоги ввели для обменников.

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Как отмечает Mind, также будет усилен контроль за применением регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов), для чего Верховная Рада к лету должна вернуть штрафы за нарушение при использовании РРО.

Кроме того, парламент до 1 июля 2023 полностью снимет действующий мораторий на налоговые проверки. На сегодняшний день полномочия инспекторов ограничены, и налоговики проверяют преимущественно бизнес, который обращается за возмещением НДС.

Также с 1 января 2023-го состоялась отмена налоговых льгот для нескольких отраслей экономики. В частности, истек срок освобождения от уплаты НДС операций:

по ввозу в Украину некоторых товаров, которые использовались в области кинематографии;

по ввозу в Украину отдельных товаров субъектами космической отрасли;

по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд космической сферы;по снабжению программной продукции.

3 января также вступил в силу закон №2836-ІХ, нормы которого направлены на ускорение восстановления разрушенной и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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