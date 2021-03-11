Бывший менеджер ПриватБанка прямо из изолятора переписал на родственников целое состояние
Бывший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко после своего задержания, прямо из изолятора, переписал на родственников ряд компаний на десятки миллионов гривен.
Об этом говорится в расследовании Слідство.інфо. Вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля он переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (чтобы посмотреть видео, доскроллльте новость до конца).
В частности, речь идет об ООО "Финтех бэнд" – это та самая компания, которая создавала Монобанк. Яценко переписал на гражданскую жену свою долю в этой компании размером 172 000 гривен. Также родственникам перешла доля Яценко размером 488 000 гривен в компании "Эстейт сити" и доля в 162 000 гривен в компании "Эйси диси процессинг".
На следующий день, 23 февраля, на дочь Яценко, Анну, переписали крупные активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро". А это 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что в собственности компании – 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участков и 64 автомобиля.
Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету. Также – экс-руководительнице одного из подразделений, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бичихиной.
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