Против должностных лиц НБУ начали расследование по делу ПриватБанка
Должностных лиц Национального банка Украины проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в рамках так называемого дела о ПриватБанке.
Расследование проводят в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщил детектив НАБУ Александр Скомаров. Его комментарий появился на YouTube-канале ведомства 23 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В указанном уголовном производстве на причастность к совершению преступлений проверяются должностные лица Национального банка Украины", – сказал он.
Конкретных имен или должностей Скомаров не назвал.
По его словам, у следствия есть еще значительное количество эпизодов преступной деятельности, которые проверяются детективами, осуществляется сбор доказательств, выполняются запросы о международной правовой помощи в различные государства.
Если удастся собрать достаточное количество доказательств, НАБУ будет сообщать о новых подозрениях по новым эпизодам дела ПриватБанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету. Также – экс-руководительнице одного из подразделений, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бичихиной.
Подозрение объявлено также бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, задержанному накануне.
Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох рассказал, где сейчас находятся эти экс-чиновники финучреждения.