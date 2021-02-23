Против должностных лиц НБУ начали расследование по делу ПриватБанка

Должностных лиц Национального банка Украины проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в рамках так называемого дела о ПриватБанке.

Расследование проводят в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщил детектив НАБУ Александр Скомаров. Его комментарий появился на YouTube-канале ведомства 23 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В указанном уголовном производстве на причастность к совершению преступлений проверяются должностные лица Национального банка Украины", – сказал он.

Конкретных имен или должностей Скомаров не назвал.

По его словам, у следствия есть еще значительное количество эпизодов преступной деятельности, которые проверяются детективами, осуществляется сбор доказательств, выполняются запросы о международной правовой помощи в различные государства.

Если удастся собрать достаточное количество доказательств, НАБУ будет сообщать о новых подозрениях по новым эпизодам дела ПриватБанка.

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