Бывшему немецкому дипломату запретили работать в набсовете "дочки" Nord Stream 2 AG

Глава наблюдательного совета Gas for Europe GmbH ("дочка" Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока-2") Дитер Вальтер Халлер не может приступить к исполнению своих обязанностей. Он является экс-послом Германии в Саудовской Аравии. МИД ФРГ запретило ему работать в компании.

Халлер сам проинформировал министерство о своем намерении приступить к работе в дочерней компании оператора "Северного потока-2". Но, как пишет ZEIT, внутренняя проверка показала, что "начало деятельности запретили, поскольку это затрагивает интересы службы".

Экс-посол до 2018-го находился на дипломатической службе в системе МИД Германии. Но уже в декабре прошлого года его пригласили в набсовет Gas for Europe GmbH.

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Напомним, Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну-монополисту "Газпром", 26 января учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH. Компания станет оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин (земля Мекленбург-Передняя Померания). Энергорегулятор ФРГ уже озвучил условие для возобновления сертификации проекта.

Условие регулятора

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ (Bundesnetzagentur) заявили, что сертификация оператора "Северного потока-2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Об этом рассказали для "РИА Новости".

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании", – говорится в сообщении немецкого регулятора. Однако в Bundesnetzagentur не смогли назвать сроки возобновления сертификации.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские власти заявляют, что Россия может по "Северному потоку-2" поставлять в Европу водку или масло. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила на брифинге, что поскольку трубопровод уже достроен, он может использоваться для поставок чего угодно.