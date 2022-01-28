В США предложили прокачивать водку через "Северный поток-2"

Американские власти заявляют, что Россия может по "Северному потоку-2" поставлять в Европу водку или масло. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила на брифинге, что поскольку трубопровод уже достроен, он может использоваться для поставок чего угодно.

"Если бы они решили включить его прямо сейчас, он бы качал газ, или оливковое масло, или водку, или что-то еще", – сказала Нуланд. Брифинг транслировался на странице Госдепартамента США в Facebook.

Американский дипломат и политик заявила, что "Северный поток-2" – это просто "кусок металла на дне океана", цитируя сенатора-республиканца Теда Круза. Газопровод пока не готов к использованию. Нуланд отметила, что если РФ начнет полномасштабное наступление на Украину, то запуск скандального газопровода не состоится.

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В Германии заявили ранее, что могут ввести санкции против скандального газопровода "Северный поток-2". Как указала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ограничения введут в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

У нас весь спектр ответов, в частности, по "Северному потоку-2. Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость", – заявила Бербок 27 января, ее выступление транслировалось на сайте Бундестага.

Запад прямо заявил, что на "Путинской трубе" поставят крест, если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ атаковать Украину. Подробнее о санкциях – в материале.

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну-монополисту "Газпром", учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH. Компания станет оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Энергорегулятор ФРГ уже озвучил условие для возобновления сертификации проекта.