Будут три "компенсации": в Германии объяснили, почему "Северный поток-2" не лишит Украину транзита

Украина получит три вида условных "компенсаций" от Запада за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Это санкции против РФ в случае использования "трубы" как политического оружия, помощь в подготовке нового транзитного контракта с "Газпромом" и создание "зеленого фонда".

Пути поддержки Украины прописаны в соглашении Германии и США по "Северному потоку-2", рассказала чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анкой Фельдгузен в интервью ТСН.

Санкции против России. Обещание ввести ограничительные меры дала Германия. Новые санкций могут применить в случае, если Кремль воспользуется "Северным потоком-2" для усиления политического давления. Еще одна причина для введения ограничений - эскалация российской агрессии на Донбассе. Новый договор о транзите. Германия пообещала "делать все возможное", чтобы "Нафтогаз" и "Газпром" достигли соглашения о продлении транзитного контракта еще на 5-10 лет. "Зеленый фонд". Германия надеется, что в будущем Украина вообще перестанет быть транзитным государством и превратится в производителя и экспортера энергии, например, зеленого водорода. Официальный Берлин уже заявил о готовности вложить в развитие зеленой энергетики в Украине $175 млн. В целом с помощью международных финансовых организаций в фонд "вольют" около $1 млрд.

Германия, по словам Фельдгузен, не сможет быть стороной-подписантом соглашения о транзите газа через Украину. Поэтому речь идет только о помощи в переговорах "Нафтогаза" и "Газпрома".

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"Мы просто можем, как и два года назад, помочь достичь подписания такого коммерческого контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Ангела Меркель лично говорила об этом с президентом [РФ Владимиром] Путиным, когда была в Москве... Я очень надеюсь, что у "Газпрома" будут бизнес-интересы, чтобы продлить контракт", - отметила посол.

При этом сама Германия будет заинтересована в транзите газа через Украину еще 10-15 лет. После этого в стране планируют полностью перейти на энергию из возобновляемых источников.

"Германия откажется от атомной и угольной энергетики почти одновременно. Поэтому нам нужны очень большие объемы газа в качестве переходной энергии. <...> Транзит газа в любом случае – для ограниченного периода времени", – подчеркнула Фельдгузен.

Напомним, до конца 2024 года будет действовать транзитный контракт, от 2019 года, согласно которому Россия обязана прокачивать через Украину по 40 млрд куб. м газа в год. Исключением по объемам был только 2020 газ, когда "Газпром" обязался транзитировать 65 млрд "кубов" газа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден заявил: если Россия ужесточит агрессию против Украины, то США введут санкции против "Северного потока-2". На этом фоне мы разобрались, при каких условиях остановят "Северный поток-2" и возможно ли это.