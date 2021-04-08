Глава МИД РФ заявил, что спецпредставитель США по "Северному потоку-2" будет "ездить и угрожать"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность назначение спецпосланника США по газопроводу "Северный поток-2". Он отметил, что американское правительство использует новые санкционные инструменты: представитель, видимо, будет ездить и всем грозить.

Об этом сообщает "РИА Новости". "Я вот слышал, у них, видимо, от того, что в Договоре по открытому небу больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток-2". Будет просто ездить и всем грозить", – заявил глава МИД.

Как сообщалось, Белый дом, обсуждает кандидатуру спецпосланника от Америки. Он возглавит переговоры по остановке строительства российского газопровода.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США об усилении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, реализация газопровода приведет к усилению доминирующего положения "Газпрома" на европейском рынке газа, а также создаст военные угрозы для Украины и восточных стран Евросоюза.

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