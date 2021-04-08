Украина потребовала от США усилить санкции против "Северного потока-2"

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США об усилении санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

"Всех нюансов переговоров раскрывать я точно не стану, это информация конфиденциальная и закрытая, но мы действительно общаемся. Это не столько переговоры, сколько разъяснительная работа: работа в Конгрессе, работа в Сенате. Мы объясняем, в чем смысл проекта, как он может повлиять на Украину, на безопасность Европы, на весь регион", – сообщил Коболев в интервью изданию "Настоящее время".

По его словам, реализация газопровода приведет к усилению доминирующего положения "Газпрома" на европейском рынке газа, а также создаст военные угрозы для Украины и восточных стран Евросоюза.

"Все будет зависеть в первую очередь от того, насколько новая администрация США будет последовательна и, я бы даже сказал, жестка в применении санкций, которые уже были одобрены Палатой представителей и Сенатом США. Если эти санкции будут расширены, я думаю, что проект завершен не будет", – резюмировал Коболев.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".

США предупредили Германию, что введут санкции против российского судна, которое достраивает газопровод "Северный поток-2". Кроме того, и сами немцы пытаются остановить запуск "трубы". Сразу несколько природоохранных организаций, среди которых Deutsche Umwelthilfe, пытаются обжаловать разрешение на завершение строительства.