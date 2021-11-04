Будет дефицит? Украинские фермеры "сворачивают" производство свинины

Украинские свиноводы "сворачивают" производство. Результатом этого может стать исчезновение отечественной свинины с прилавков – и тогда стране придется завозить это мясо из-за границы в 100%-ом объеме.

Одним из признаков надвигающегося кризиса является резкое сокращение прироста промышленного поголовья свиней, сообщает ассоциация ArgoTer. Если в начале года этот показатель превышал 12%, то к концу сентября он сократился более, чем в три раза – до 3,8%.

"Уже совсем скоро поддерживать внутреннее предложение не будет возможности. Даже на уровне первой половины 2021 года", – говорится в сообщении.

За 9 месяцев 2021 года в Украине на 13,3% выросла реализация свиней на убой (по сравнению аналогичным периодом 2020-го). Тем не менее, положительным сигналом это не является.

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Дело в том, что забивают свиней больше, чем выращивают. Если уровень убоя, как уже говорилось, вырос на 13,3%, то прирост выращивания составил всего 9,8%.

"Из 441,8 тыс. тонн полученного фермерствами прироста живой массы свиней 96% направили на убой", – рассказывает ArgoTer. Другими словами, задела на будущее практически нет.

Более того, в 11 регионах Украины (почти половине страны) объемы убоя свинины уже превысили ее выращивание. "А это свидетельствует о постепенном вырезании поголовья и "сворачивании" деятельности промышленных свинохозяйств", – констатирует издание.

С начала 2021 года Украина увеличила международную закупку свинины. Причем импортировала страна на 35% больше мяса, чем за аналогичный период 2020 года, а сам импорт превысил экспорт в 8 раз.

Закупки проводились как охлажденного (61,9% –16 тыс. т), так и замороженного мяса (38,1% – 9,8 тыс. т). Самыми же крупными импортерами стали: Дания – 13,77 тыс. т, Польша – 5,25 тыс. т, Нидерланды – 3,36 тыс. т и Испания – 1,50 тыс. т.

По сравнению с концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.

В сентябре 2021 года цена за килограмм куриного филе составила 115,1 грн. А в декабре-2020 за него пришлось бы отдать около 90 грн. Подорожание составило более 25 грн.

За кило говядины в сентябре просили 172,04 грн, а в прошлом декабре – 144,82 грн. Подорожание – почти в 30 грн.

Свинина же в сентябре стоила 124,45 грн/кг, а в конце прошлого года – 115,86 грн/кг. Т.е., подорожала почти на десятку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину из Польши завезли партию зараженной сальмонеллой курятины. В общей сложности поставщик экспортировал 1 600 кг мяса которое, возможно, уже поступило в продажу.