В Украине сильно подорожало мясо: стоит более 100 грн за килограмм

В Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.

Согласно информации Государственная службы статистики, в сентябре 2021 года цена за килограмм куриного филе составила 115,1 грн. А в декабре-2020 за него пришлось бы отдать около 90 грн. Подорожание составило более 25 грн.

За кило говядины в сентябре просили 172,04 грн, а в прошлом декабре – 144,82 грн. Подорожание – почти в 30 грн.

Свинина же в сентябре стоила 124,45 грн/кг, а в конце прошлого года – 115,86 грн/кг. Т.е., подорожала почти на десятку.

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Из-за энергокризиса и связанного с ним роста цен на энергоносители в Украине ожидается рост цен на многие продукты. К примеру, на 2-3% подорожает подсолнечное масло – платить придется 68-69 грн/литр.

На 5% ожидается подорожание яиц. По прогнозам, за десяток надо будет отдавать 37 грн.

Не обойдет стороной украинцев рост цен на овощи. Скоро потребители будут покупать либо овощи из тепличных хозяйств, либо импортируемые. Поэтому рост стоимости ожидается на 5-10%. Но к концу года подорожание может стать еще больше.

На сахар же цена уже взлетела в два раза. Теперь за него приходится платить 28,69 грн/кг – против 14,94 грн/кг ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цена на газ для молочных предприятий увеличилась с 11 до 38 грн/куб.По этой причине переработчики вынуждены поднимать цены на молочные продукты. По прогнозу гендиректора "Яготинского маслозавода" Сергея Косяченко, в ближайшие месяц-два подорожание составит примерно 10%, а часть предприятий даже "не переживут" зиму.