Британия ввела санкции против главного производителя беспилотников для российской армии

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Великобритания ввела санкции в отношении 65 физических лиц и предприятий из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Среди компаний, попавших под ограничительные меры, основной производитель беспилотников.

Об этом в Twitter сообщает британская военная разведка. Речь идет о компании-производителей БПЛА "Орион" и других дронов.

В разведке подчеркнули, что украинские системы противовоздушной обороны ограничили полеты противника за пределами фронта. Из-за этого Россия вероятно вынуждена использовать больше беспилотников, что приводит к увеличению спроса на них.

Однако новые санкции должны нанести ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничить его возможности для компенсации потерь БПЛА.

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Как сообщал OBOZREVATEL, только за последние сутки ВСУ уничтожили три беспилотника российских оккупантов.

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