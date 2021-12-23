Большая часть украинцев не хочет уезжать из Украины: результаты соцопроса

Из опрошенных украинцев аж 42,4% сообщили, что точно не хотят переезжать на постоянное место жительства в другую страну. Это в очередной раз развенчивает миф о том, что большая часть граждан хочет эмигрировать за рубеж.

Кстати, вариант "скорее, нет" выбрали 20,3% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг".

Точно хотят навсегда покинуть Украину и уехать за границу 11,6% опрошенных. При этом 19,5% граждан выбрали вариант "скорее, да", а 6,2% – "тяжело ответить".

Общеукраинский социологический опрос населения проводился в ноябре и декабре 2021-го. В соцопросе приняли участие 10 тыс. респондентов.

Видео дня

Отметим, в Польше количество заробитчан из Украины взлетело на 23,8% по сравнению с двумя годами ранее. Спрос на сотрудников из-за границы взлетел на 90%, экономика постепенно восстанавливается после после падения во время пандемии коронавируса. Многие украинцы хоть и возвращаются в страну из-за рубежа, но другие остаются, чем наносят вред экономике страны.

Чем трудовая миграция опасна для Украины?

Из-за масштабной миграции (по разным оценкам за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем:

дефицит специалистов рабочих специальностей;

миграции инженеров, медиков и медсестер;

проблемы с закрытием вакансий среди украинских работодателей.

С аналогичной проблемой уже столкнулась сама Польша. Граждане уезжают на работу в Германию, Англию, Норвегию. Но разница в том, что если на польском рынке труда дефицит работников компенсируют украинцы, то в нашу страну европейцы на работу не ездят.

Напомним, большинство граждан устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.

Главные страхи украинских заробитчан, которые уезжают в Польшу:

быть обманутыми и вернуться домой без денег;

нелегальное трудоустройство;

не иметь возможности продлить свое пребывание в Польше и подать документы на "Карту побыту".

Как сообщал OBOZREVATEL, за вступление Украины в Европейский Союз выступили 43,5% опрошенных граждан. В соцопросе "В каком из глобальных интегральных проектов Вы хотели бы видеть Украину в будущем" приняли участие 10 тыс. респондентов.