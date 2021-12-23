За вступление Украины в Европейский Союз выступили 43,5% опрошенных граждан. В соцопросе "В каком из глобальных интегральных проектов Вы хотели бы видеть Украину в будущем" приняли участие 10 тыс. респондентов.

При этом 26,5% опрошенных проголосовали за то, что страна вообще не должна присоединяться ни к каким проектам и союзам. Об этом свидетельствуют данные опроса центра "Социальный мониторинг".

Кроме того, 13,1% украинцев проголосовали за объединение славянских народов Украина – Беларусь – Россия. Остальные 10,6% респондентов выбрали вариант "трудно ответить". Общеукраинский социологический опрос населения проводился в ноябре и декабре 2021-го.

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Ранее сообщалось, что больше всего в 2021 году украинцы запомнили события, связанные с пандемией COVID19 и ограничениями. Их отметили 24% опрашиваемых.

На втором месте (9%) – строительство, ремонт мостов и дорог. Кстати, 19% опрашиваемых подчеркнули, что не могут выделить событие, которое бы им запомнилось, свидетельствуют данные опроса Украинского Института Будущего.

Кроме того, 27% опрошенных на вопрос: "Как изменилась ваша жизнь в финансовом плане за 2021 год", ответили, что "значительно ухудшилось". 25% ответили – "скорее ухудшилось", а 36% считает, что их финансовая жизнь осталась без изменений.

По данным опроса, у 42% украинцев в жизни произошло как положительные, так и негативные события в этом году. 24% отмечают, что негативных событий было больше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, количество украинцев, негативно относящихся к деятельности президента Украины Владимира Зеленского, увеличилось по сравнению с октябрем. Деятельность президента одобряют 26,4% респондентов, не одобряют – 58,6% против октября – 28,2% и 56,9% соответственно.