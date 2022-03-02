Boeing приостановил обслуживание российских самолетов

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Американская корпорация Boeing временно прекращает обслуживание и оказание технической поддержки российским авиаперевозчикам. Таков ответ компании на войну в Украине, развязанную Россией.

Корпорация также на неопределенный срок отказалась предоставлять запасные части авиакомпаниям из России. Об этом сообщили в пресс-службе Boeing.

Отметим, что офис компании в Киеве временно не функционирует из-за обстрелов российских оккупантов. Теперь же все ключевые операции Boeing приостановлен и в столице страны-агрессора Москве.

Напомним: BMW прекращает производство автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в городе Калининград (РФ). Также было принято решение прекратить поставлять автомобили в Россию.

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А американская корпорация Apple тем временем прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки намерены закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. О таком решении правительство может объявить в течение 24 часов.

А ранее США и Украина согласовали дальнейшие шаги по противостоянию с Россией. В Вашингтоне заявили, что помогут вооружениям и санкциям против Кремля.

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