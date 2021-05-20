Блинкен заявил, что отказ от санкций против 'Северного потока-2' в интересах США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – в интересах его страны. В то же время он уточнил, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать российскому газопроводу.

Позицию глава американского внешнеполитического ведомства озвучил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 мая, передает CNN. Также Блинкен подтвердил, что Госдеп подал в Конгресс доклад по ограничительным мерам.

"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", – сказал госсекретарь.

Также он уточнил, что в докладе указаны четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода.

"Сегодня госдепартамент подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят", – пояснил Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что США по-прежнему планируют не позволить достроить "Северный поток-2". По ее словам, для этого будут использоваться все доступные дипломатические инструменты.

Ее слова прозвучали на фоне публикаций многих СМИ о том, что Вашингтон намерен отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG.