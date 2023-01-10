Бизнес в Украине ждут новые налоговые льготы: Гетманцев рассказал о законопроектах

В Украине планируют дополнительно поддержать промышленность и бизнес во время военного положения. В частности, будут отменены ввозные пошлины и НДС для импорта некоторых товаров, необходимых для отечественного производства, а также продлен срок службы РРО.

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Соответствующие законопроекты № 8298 и № 8299 рекомендовал принять за основу профильный комитет Верховной Рады. Как объяснил глава комитета Даниил Гетманцев, документы предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, а именно:

освобождение от налогообложения ввозной пошлиной и НДС оборудования и комплектующих, ввозимых для собственного производства;

освобождение от НДС и ввозной пошлины оборудования для учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования;

льготы на ренту для железной руды и воду;

продление сроков службы зарегистрированных РРО, у которых такой срок истек;

льготы по единому налогу для плательщиков 4 группы (аграрии).

Все льготы будут действовать до конца военного положения. С его отменой правила станут прежними.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые налоговые льготы в Украине прекратили действие с 1 января 2023 года. В частности, закончилось действие режима освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке программной продукции.

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