Бизнес в Украине призвали отказаться от российского софта: где искать альтернативы

Украинский бизнес призвали не пользоваться российскими программными решениями. Дело не только в финансировании страны-агрессора, но и в собственной безопасности – любые данные из российских систем могут оказаться в распоряжении властей РФ или вовсе быть стерты. Поэтому в Украине запустили официальный ресурс, который поможет найти замену российским программам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "ReplaceRUwithUA – это ресурс, где собраны все украинские альтернативы российскому программному обеспечению", – отметил министр.

На ресурсе представлены программные решения для разных целей – начиная от аналитического софта и заканчивая программами обучения. В списке также есть антивирусные программы, инструменты для работы с почтовыми рассылками, софт для отельеров и т.д.

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По словам министра, от программного обеспечения российского происхождения могут отказаться не только украинцы, но и бизнес по всему миру. "Переходите на украинское и расскажите вашим зарубежным партнерам о качественном украинском софте", – призвал Федоров.

Напомним, ранее украинские ІТ-специалисты создали сайт Stand For Ukraine, с помощью которого в любой точке мира можно помочь украинским военным и гуманитарным организациям. На главной странице размещен список проверенных надежных организаций с описанием статей, на которые они собирают деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, также президент Украины Владимир Зеленский дал старт глобальной инициативе United24, которая призвана объединить людей во всем мире для помощи Украине. Сайт уже заработал. Платформа станет главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.