Портников: когда армия Путина будет разгромлена, он продолжит 'освобождать' Украину. Интервью

В настоящее время нет никакой перспективы соглашений со страной-агрессором Россией, в том числе и мирных. Даже если украинская армия полностью разгромит армию главы Кремля Владимира Путина, тот будет продолжать наносить ракетные удары по нашей стране, возможно, даже более интенсивно.

Путинская Россия не прекратит попытки "освободить оккупированные американцами свои территории" – Украину и другие постсоветские государства. Существенно снизить возможности агрессора может только реальное нефтяное и газовое эмбарго.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников.

– Ранее вы неоднократно говорили, что Российская Федерация будет представлять угрозу для Украины, как минимум, в течение нескольких десятилетий. В этих условиях возможен ли мирный договор между Украиной и Россией?

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– Я вообще сейчас не вижу никакой реальной перспективы для каких-либо соглашений между Украиной и Российской Федерацией. На любых условиях.

– Даже при условии, что украинская армия абсолютно разгромит российскую армию?

– Если украинская армия абсолютно разгромит российскую армию, это будет означать, что Российская Федерация будет продолжать ракетные обстрелы украинских городов с территории РФ.

– Что в таком случае должно произойти, чтобы мирные договоры с агрессором стали возможны?

– Крах российского политического режима.

– Нет ли прямой связи между поражением Путина на поле боя и его политическим поражением внутри страны, а значит, и крахом режима в России?

– Мы этого не знаем. Поскольку сейчас 83% россиян поддерживают путинский режим, поражение в войне с Украиной они могут считать не поражением лично Путина, а поражением России и российского народа в войне с коллективным Западом.

Если упростить понимание этой ситуации психологически, то, по мнению россиян, американцы оккупируют исторические территории России, поэтому они будут накапливать силы, чтобы пойти в новое наступление и "освободить" эти территории.

Если россияне будут носителями этого мышления, то путинскому режиму особо ничего не угрожает. По крайней мере, пока Путин жив и руководит Россией.

– Да, это очень хорошее уточнение, жив. Считаете ли вы, что сегодня есть силы, которые могут убрать его физически?

– Я не вижу таких сил в российской политической предпринимательской элите, но мы с вами не очень хорошо понимаем, что там происходит, какие там есть реальные процессы. Россия – крайне закрытая структура.

В последние месяцы жизни Адольфа Гитлера или в последние годы жизни Иосифа Сталина было немало людей, которые в высшем руководстве страны были настроены против вождей. Более того, считавшие, что эти вожди самим фактом своего существования угрожают их собственной безопасности. Но эти люди не отважились на открытый бунт против Гитлера. Он начался только тогда, когда войска союзников были на окраинах Берлина. Только тогда смелость появилась у Геринга и Гиммлера.

До смерти Сталина никаких реальных политических процессов в Советском Союзе не происходило.

Скажем так: если что-нибудь произойдет с Путиным, мы сможем наблюдать новые политические процессы в Российской Федерации. Когда это будет – через год, пять лет, через десять лет? Мы этого не знаем.

Однако пока Путин будет руководить российским государством, это государство будет оставаться агрессивным, оно будет угрожать Украине и другим бывшим советским республикам и просто будет считать, что оно является страной с частично оккупированными территориями. Конечно, она будет делать все возможное, чтобы вернуть эти территории в состав государства путем уничтожения там инфраструктуры.

Если у России будет возможность продолжать ракетные обстрелы Украины даже после того, как российская армия покинет всю украинскую территорию, это будет продолжаться даже с большей интенсивностью. Но единственное – у России для этого может не хватить ресурсов.

– Собственно, об этом и хотела спросить. Сейчас есть беспрецедентные санкции против России и беспрецедентная военная помощь Украине. Каким образом это может сказаться на способности РФ снова нападать на нас, когда ее армия будет разбита?

– Если не будет реального эмбарго на нефть и газ, у России будут бесконечные возможности продолжать свои агрессивные действия, причем, не только против Украины. Мы тоже должны это осознавать.

Скажем, на украинском направлении может быть затишье на 3-6 месяцев, но что-то начнется в Центральной Азии, какая-то конфронтация с Казахстаном или какие-то события на Ближнем Востоке.

Если не будет энергетического эмбарго и у России не будет возможности быстро переключить свою нефть на продажу на азиатские рынки, тогда, конечно, на определенное время ситуация станет более прогнозируемой.