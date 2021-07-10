Биткоину предрекли потерю первого места: ситуация кардинально изменится

Александр Литвин
Александр Литвин
Рынки и компании
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Какое будущее ждет биткоин

Аналитики компании Goldman Sachs считают, что вскоре биткоин потеряет свою позицию самой популярной криптовалюты. Его место займет "эфир".

Как сообщает издание businessinsider, один из главных минусов биткоина – медленные транзакции. "Эта конкуренция между криптовалютами – еще один фактор риска, который не позволяет им стать безопасными активами", – говорится в материале.

Реальные варианты использования "эфира" дают ему возможность стать доминирующим цифровым средством сбережения в ближайшие годы, говорится в записке Goldman Sachs.

Платформа, на которой он является собственной цифровой валютой, является самой популярной платформой для разработки приложений смарт-контрактов, говорится в примечании. Это означает, что, по мнению Goldman, эфир может в конечном итоге обогнать биткоин.

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Хотя биткоин может иметь более сильный бренд, учитывая его преимущество первопроходца, ему не хватает некоторых из часто упоминаемых реальных вариантов использования эфира, отчасти из-за его низкой скорости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

  • Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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