Биткоину предрекли потерю первого места: ситуация кардинально изменится
Аналитики компании Goldman Sachs считают, что вскоре биткоин потеряет свою позицию самой популярной криптовалюты. Его место займет "эфир".
Как сообщает издание businessinsider, один из главных минусов биткоина – медленные транзакции. "Эта конкуренция между криптовалютами – еще один фактор риска, который не позволяет им стать безопасными активами", – говорится в материале.
Реальные варианты использования "эфира" дают ему возможность стать доминирующим цифровым средством сбережения в ближайшие годы, говорится в записке Goldman Sachs.
Платформа, на которой он является собственной цифровой валютой, является самой популярной платформой для разработки приложений смарт-контрактов, говорится в примечании. Это означает, что, по мнению Goldman, эфир может в конечном итоге обогнать биткоин.
Хотя биткоин может иметь более сильный бренд, учитывая его преимущество первопроходца, ему не хватает некоторых из часто упоминаемых реальных вариантов использования эфира, отчасти из-за его низкой скорости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.