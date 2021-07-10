Биткоину предрекли потерю первого места: ситуация кардинально изменится

Аналитики компании Goldman Sachs считают, что вскоре биткоин потеряет свою позицию самой популярной криптовалюты. Его место займет "эфир".

Как сообщает издание businessinsider, один из главных минусов биткоина – медленные транзакции. "Эта конкуренция между криптовалютами – еще один фактор риска, который не позволяет им стать безопасными активами", – говорится в материале.

Реальные варианты использования "эфира" дают ему возможность стать доминирующим цифровым средством сбережения в ближайшие годы, говорится в записке Goldman Sachs.

Платформа, на которой он является собственной цифровой валютой, является самой популярной платформой для разработки приложений смарт-контрактов, говорится в примечании. Это означает, что, по мнению Goldman, эфир может в конечном итоге обогнать биткоин.

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Хотя биткоин может иметь более сильный бренд, учитывая его преимущество первопроходца, ему не хватает некоторых из часто упоминаемых реальных вариантов использования эфира, отчасти из-за его низкой скорости.

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