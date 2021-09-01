Биткоин "сойдет с ума": известный аналитик рассказал, что будет с ценой

Известный аналитик Вилли Ву, который занимается прогнозами на рынке криптовалют, заявил, что в ближайшие месяцы биткоин "сойдет с ума". После накоплений держатели криптовалюты заявят о своем присутствии, что значительно взвинтит курс.

Как рассказал Ву в своем подкасте What Bitcoin Did, долгосрочные держатели или организации, которые держали свои биткоины в бездействии не менее пяти месяцев, заявят о своем присутствии в ближайшие месяцы.

"Это макроцикл. Вы видели это на дне 2015, 2014 годов. Вы видели это частично в 2019 году, и на самом деле вы видели это в течение 2020 года, когда мы вернулись", – пояснил эксперт. Это приведет к значительному разбегу и взлету криптовалют.

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В последний раз при таком разбеге, добавляет Ву, биткоин подорожал в шесть раз (до 60 тыс. долларов за монету). Следующие пик ожидается уже в октябре-ноябре 2021-го, добавил эксперт.

"Эта штука вот-вот сойдет с ума", – добавил эксперт. Ву также говорит, что он смотрит на данные в сети и считает, что этот цикл отличается от бычьего рынка 2013 года. По словам Ву, он не верит, что нынешняя бычья гонка закончится одним массовым всплеском.

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