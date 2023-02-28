Без яиц по 17 грн: Минобороны пересмотрело цены на продукты для военных. Документ

Министерство обороны перезаключило ряд договоров на поставку продуктов для военнослужащих в 2023 году. Цены на еду в этих документах заметно снизились. К примеру, вместо скандальных яиц по 17 грн теперь указаны яйца по 8,4-8,76 грн.

Видео дня

Такая цена значительно ближе к "магазинной" (по состоянию на 28 февраля десяток яиц в супермаркетах продают по 75 грн). Об изменениях в контрактах сообщило Минобороны (ознакомиться с таблицей цен можно ниже на странице). В ведомстве добавили, что цены в контракте выше обычных розничных, так как учитывают затраты на логистику и приготовление блюд.

Новые цены прописали в восьми договорах. Общая стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 до 144,06 грн. "Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков [возможности] учитывать инфляцию и другие риски (речь идет о прогнозной инфляции. – Ред.)", – объяснили в Минобороны.

Там добавили, что Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:

прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия;

выдачу продуктов питания, их учет;

приготовление блюд в стационарных и полевых условиях;

обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание;

возмещение коммунальных расходов.

Как изменились цены на продукты для военных

куриные бедра (охлажденные) в новом контракте стоят 91 грн, в старом были по 128 грн;

яйца – 8,5 грн против 17 грн;

свекла – 19 грн против 25 грн;

консервированный горошек – 90 грн в новом контракте против 62 грн в старом;

консервированная кукуруза – 86 грн против 69 грн;

свежая капуста (белокачанная) – 24,48 грн против 30 грн;

свежая картошка – 15 грн против 22 грн;

свежие огурцы – 99 грн против 100 грн;

репчатый лук – 40 грн против 42 грн.

То есть часть продуктов заметно подешевела после пересмотра контрактов. Но есть и позиции, цены на которые выросли, в первую очередь, это консервация.

Пример обновленных цен в контрактах:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ в ряде областей. Цены на продукты в это контракте вдвое или даже втрое превышали рыночные.

На этом фоне Министерство обороны Украины обязали публиковать цены на продукты питания и другие товары, которые оно закупает. Тем не менее, полную информацию о госзакупках ведомства раскрывать не будут в целях безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!