Закупки Минобороны частично рассекретят: цены на продукты появятся в общем доступе

Министерство обороны Украины обяжут публиковать цены на продукты питания и другие товары, которые оно закупает. Тем не менее полную информацию о госзакупках ведомства раскрывать не будут в целях безопасности.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, к таким выводам пришли участники совещания с представителями Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и Госбюро расследований (ГБР).

"Поручил разработать обновленную систему, сбалансирующую соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должно стать публикация цен на продукты и товары", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что разработкой такой системы займется рабочая группа, которую возглавит глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко. Возможно, для воплощения новых правил в жизнь потребуется создать отдельный раздел в системе Prozorro.

Ранее к выводу, что систему публичного освещения закупок Минобороны нужно менять, пришли в Комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Комитет решил инициировать изменение законодательства касательно открытости оборонных закупок.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в этом комитете Рады заслушали отчет министра обороны Алексея Резникова и ознакомились с документами по скандальным закупкам еды для военных. В результате нардепы заверили, что Минобороны не закупало яйца по 17 грн за штуку.

Скандал разгорелся после того, как журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания на 13 млрд грн в тыловые части ВСУ. Указанные в расследовании цены на продукты в оказались значительно выше рыночных, как то десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за кг.

"Актив компани" опровергла обвинения в завышении цен. В Минобороны же и вовсе заявили, что сведения "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

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