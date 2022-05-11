Бензин и дизель будет: у Зеленского попросили украинцев не скупать горючее впрок

Украина в 5 раз увеличила импорт бензина, дизеля и сжиженного газа авто через западные границы. Поставки топлива уже покрывают ежедневные потребности украинцев. Поэтому граждан просят не скупать горючее наперед и дать сетям АЗС сформировать запасы. Также в Украине появится дополнительный государственный резерв топлива.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма. По его словам, Украине требовалось практически 1 млн тонн дизеля, бензина и сжиженного газа ежемесячно.

"Объемы импорта уже фактически отвечают темпам ежедневного потребления на заправках... Бензин и дизель будет. И ситуация будет улучшаться каждый день. Все больше и больше заправок будут открываться и продавать топливо... Поэтому я прошу всех сохранять спокойствие, чтобы мы могли насытить заправки топливом, создать определенный запас и быть более защищенными от вражеских действий", – заверил Шурма.

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Кроме того, по его словам будет создан дополнительный стратегический запас, который "невозможно разбомбить и уничтожить". Шурма заверил, что этот запас обеспечит стабильность наличия нефтепродуктов на ближайшие месяцы.

Дефицит топлива в Украине, по словам замглавы ОП, возник из-за двух факторов:

1. Россия целенаправленно с первого дня уничтожает инфраструктуру обеспечения Украины нефтепродуктами. Был разбомблен крупнейший производитель нефтепродуктов и десятки нафтобаз, перекрыто Черное море, которое является крупным каналом поставок дизеля и бензина, остановлены поставки с Мозырского НПЗ (Беларусь).

2. Порты и железнодорожная инфраструктура в Восточной Европе оказались не готовыми к перевозке необходимого количества нефтепродуктов.

"Сегодня нам приходится практически с нуля отстраивать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов – через западные границы... Объемы импорта уже увеличились более чем в 5 раз в сравнении с тем, как это было еще 1,5 назад", – заверил Шурма.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря транзиту через Польшу, Украина в ближайшее время сможет получать топливо из США, Нидерландов и других стран. В Минэкономики ожидают, что уже в ближайшее время топливные ресурсы будут доставляться быстрее, а на украинских заправках исчезнут очереди.

При этом украинцам придется столкнуться с ростом цен на бензин. За литр топливо придется платить по европейским расценкам, ведь горючее теперь завозят именно из Европы, где оно в рознице продается по 40-60 грн/л. Продавать его дешевле будет просто невыгодно для АЗС.