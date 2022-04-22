Банк 'Тинькофф' отказался от имени Олега Тинькова: ранее он сказал, что символ Z 'рисуют дебилы'

Вскоре после антивоенных высказываний российского предпринимателя Олега Тинькова основанный им "Тинькофф банк" объявил о намерении уже в 2022 году провести ребрендинг. В банке отметили, что хотят отказаться от "именного бренда", а также подчеркнули: решение связано с "последними событиями" – вероятно, имея ввиду недавнее заявление Тинькова о войне РФ против Украины и ее символе – Z.

"Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда. [Поэтому] В 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным", – говорится в сообщении банка.

При этом там выразили мнение, что несмотря на свое название, на протяжении уже длительного времени банк не ассоциируется со своим основателем. "За 15 лет выросли поколения клиентов, для которых "Тинькофф" – это, в первую очередь, имя самого удобного и любимого финансового сервиса", – подчеркнули в банке.

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Ранее Олег Тиньков открыто выступил против развязанной Россией войны против Украины. В частности, он:

призвал Запад остановить президента России Путина;

заявил, что большинство россиян не одобряют войну;

назвал "дебилами" тех, кто "рисует [символ войны против Украины] Z";

заявил о плачевном состоянии армии, экономики и общем устройстве РФ.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них г*вно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране – г*вно и погрязло в непотизме, холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!", – написал предприниматель.

В свою очередь, представители банка "Тинькофф" дистанцировались от заявления Тинькова. Среди прочего, там:

назвали это заявление "личным мнением Тинькова";

отметили, что он "не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф";

сообщили, что он давно не был в России.

В то же время отметим: в конце марта Великобритания ввела санкции против Тинькова. Он попал в санкционный список вместе с главой Сбербанка Германом Грефом и вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым. Причиной этого стало вторжение России в Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский Амстердамский торговый банк объявлен банкротом. Банку был нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных против России из-за войны, а многие контрагенты и другие банки объявили бойкот финансовому учреждению. В результате его попытались продать, однако покупателей найти не удалось.