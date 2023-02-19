АЗС установили новые цены на бензин: украинцам придется платить больше
На украинских АЗС подросли цены на бензин А-95. По состоянию на 19 февраля литр его в среднем стоит 48,2 грн, что на 7 коп. превышает цену 16 февраля в 48,13 грн.
Дешевле всего – 47,5 грн/литр – ресурс, по данным Все АЗС, стоит в ряде областей. В частности:
- Волынской;
- Житомирской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой.
Самые высокие цены установили в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. А также:
- Черниговской – 50 грн/литр;
- Сумской – 49,5 грн/литр.
Какие цены на заправках Киевской области
В Киевской области литр бензина А-95 стоит в среднем 48,75 грн. По данным аналитиков, самые низкие цены выставили сети АЗС:
- Sentoza Oil – 52 грн/литр;
- Авиас – 50 грн;
- Socar – 49,99 грн;
- OKKO, WOG – по 48,99 грн;
- Chipo – 48,8 грн.
Дешевле всего ресурс стоит на заправках Mango – 45,49 грн/литр. Далее идут:
- Укрнафта – 45,5 грн/литр;
- UPG – 46,3 грн/литр;
- Авантаж 7 – 46,5 грн/литр;
- Укргаздобыча – 46,99 грн/литр.
Цены на другие виды топлива
Бензин А-95+ в Киевской области продают в среднем по 49,49 грн/литр. А-98 – по 52 грн/литр. А кроме того:
- А-92 – 48,43 грн/литр;
- А-80 – 17,99 грн/литр;
- дизтопливо – 53,2 грн/литр;
- дизтопливо+ – 57,5 грн/литр;
- автогаз – 26,73 грн/литр.
Украина создает экстренный запас бензина
В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.
Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.
Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.
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