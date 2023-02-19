АЗС установили новые цены на бензин: украинцам придется платить больше

На украинских АЗС подросли цены на бензин А-95. По состоянию на 19 февраля литр его в среднем стоит 48,2 грн, что на 7 коп. превышает цену 16 февраля в 48,13 грн.

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Дешевле всего – 47,5 грн/литр – ресурс, по данным Все АЗС, стоит в ряде областей. В частности:

Волынской;

Житомирской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой.

Самые высокие цены установили в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. А также:

Черниговской – 50 грн/литр;

Сумской – 49,5 грн/литр.

Какие цены на заправках Киевской области

В Киевской области литр бензина А-95 стоит в среднем 48,75 грн. По данным аналитиков, самые низкие цены выставили сети АЗС:

Sentoza Oil – 52 грн/литр;

Авиас – 50 грн;

Socar – 49,99 грн;

OKKO, WOG – по 48,99 грн;

Chipo – 48,8 грн.

Дешевле всего ресурс стоит на заправках Mango – 45,49 грн/литр. Далее идут:

Укрнафта – 45,5 грн/литр;

UPG – 46,3 грн/литр;

Авантаж 7 – 46,5 грн/литр;

Укргаздобыча – 46,99 грн/литр.

Цены на другие виды топлива

Бензин А-95+ в Киевской области продают в среднем по 49,49 грн/литр. А-98 – по 52 грн/литр. А кроме того:

А-92 – 48,43 грн/литр;

А-80 – 17,99 грн/литр;

дизтопливо – 53,2 грн/литр;

дизтопливо+ – 57,5 грн/литр;

автогаз – 26,73 грн/литр.

Украина создает экстренный запас бензина

В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.

Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

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