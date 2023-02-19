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АЗС установили новые цены на бензин: украинцам придется платить больше

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Стоит ли запасаться бензином и что будет с ценами на топливо

На украинских АЗС подросли цены на бензин А-95. По состоянию на 19 февраля литр его в среднем стоит 48,2 грн, что на 7 коп. превышает цену 16 февраля в 48,13 грн.

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Дешевле всего – 47,5 грн/литр – ресурс, по данным Все АЗС, стоит в ряде областей. В частности:

  • Волынской;
  • Житомирской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой.

Самые высокие цены установили в Луганской и Херсонской областях – по 51 грн/литр. А также:

  • Черниговской – 50 грн/литр;
  • Сумской – 49,5 грн/литр.

Какие цены на заправках Киевской области

В Киевской области литр бензина А-95 стоит в среднем 48,75 грн. По данным аналитиков, самые низкие цены выставили сети АЗС:

  • Sentoza Oil – 52 грн/литр;
  • Авиас – 50 грн;
  • Socar – 49,99 грн;
  • OKKO, WOG – по 48,99 грн;
  • Chipo – 48,8 грн.

Дешевле всего ресурс стоит на заправках Mango – 45,49 грн/литр. Далее идут:

  • Укрнафта – 45,5 грн/литр;
  • UPG – 46,3 грн/литр;
  • Авантаж 7 – 46,5 грн/литр;
  • Укргаздобыча – 46,99 грн/литр.
Какие цены на заправках Киевской области

Цены на другие виды топлива

Бензин А-95+ в Киевской области продают в среднем по 49,49 грн/литр. А-98 – по 52 грн/литр. А кроме того:

  • А-92 – 48,43 грн/литр;
  • А-80 – 17,99 грн/литр;
  • дизтопливо – 53,2 грн/литр;
  • дизтопливо+ – 57,5 грн/литр;
  • автогаз – 26,73 грн/литр.

Украина создает экстренный запас бензина

В то же время Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу, этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

Создавать такой топливный резерв планируется совместно с представителями бизнеса. Сотрудничество государства и частных компаний будет происходить по вопросам хранения, безопасности, мониторинга и репортинга топлива.

Использовать резерв топлива будут в случае кризисной ситуации. Нефть и нефтепродукты разрешается направлять только на внутренние нужды Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, объем запасов нефтепродуктов напрямую влияет на цену топлива в Украине. Так, за последние месяцы в стране накопили достаточно топлива, чтобы цены на АЗС снизились на 4-5 грн за литр.

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