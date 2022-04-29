Австрийский энергогигант OMV пытается выйти из проекта в России, а Кремль мешает

Австрийская нефтегазовая компания OMV рассматривает возможность продажи своей доли в совместном с "Газпромом" и Wintershall Dea предприятии по разработке Южно-Русского месторождения. Из-за российских запретов сделать это будет сложно – Кремль блокирует такие операции. Также OMV спишет до 2 млрд евро по активам в России.

Об этом свидетельствует отчетность компании и заявления ее главы Альфреда Штерна, пишет "Интерфакс". В частности, OMV признала обесценение активов в размере 1,004 млрд евро по проекту "Северный поток-2".

Убытки, связанные с разработкой Южно-Русского месторождения, компания оценила еще в 658 млн евро. Доля OMV составляет 24,99%.

Из-за ограничений, которые ввела Россия против западных компаний, OMV лишилась возможности получать дивиденды от этого проекта. Это, вероятно, является главной причиной стремления продать долю.

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Однако с выходом компании из проекта могут возникнуть проблемы. "В текущей ситуации в России по решению президента не допускается выход из активов, поэтому мы лишены пространства для маневра. Мы проясняем, что возможно сделать при имеющемся распоряжении", – заявлял Штерн.

Он также уточнил, что общий объем списаний, связанных с российскими активами, может составить около 2 млрд евро. "Это примерно 1 млрд евро по нашим долгам по долгосрочному проекту "Северного потока-2"..., другой миллиард – списание по активам в России", – сказал Штерн.

К слову, Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea продолжает заниматься своим бизнесом в России, несмотря на чистый убыток в размере 1 млрд евро по газопроводу "Северный поток - 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее OMV в очередной раз опровергла информацию о том, что якобы согласна платить за российский газ в рублях. По информации компании, сообщения о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, "определенно неверны".