"Ашан" объявили спонсором войны: что это значит и закроют ли магазины в Украине

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) признало французский Auchan международным спонсором войны. Однако это решение по сути является декларативным и не означает, что сеть "Ашан" в Украине будет закрыта.

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Так, материнская компания Auchan попала в список "Война и санкции", который составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Как говорится на самом сайте проекта, он призван оказывать давление на соучастников войны. А в случае, когда будут составляться новые санкционные списки СНБО Украины, лица и компании из перечня "Война и санкции" будут предложены для включения в такие списки.

"Главная цель портала – проинформировать правительства стран-партнеров Украины и граждан о уже введенных санкциях и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц, поддерживающих войну, в том числе финансово и информационно... Первоочередными кандидатами на санкции являются компании, которые обеспечивают государственный и частный сектор РФ товарами и услугами критического назначения, а также пополняют бюджет страны, тем самым финансируя войну", – говорится в описании проекта НАПК и Минюста.

Следует отметить, что "Ашан" – далеко не первая компания, которая попала в указанный список. В него уже внесены, к примеру, Procter&Gamble, "Бондюэль", Leroy Merlin и другие. Все они пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать компании и ограничивать их работу. Однако если санкции против этих бизнесов введет СНБО, ситуация может измениться.

К слову, ранее в Украине собирались принять закон, который заставил бы Auchan и другие компании, которые не ушли из России, платить повышенные налоги (+50% к ряду платежей). Документ еще в 2022 году был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении, однако после этого "завис" в парламенте.

Кому принадлежит "Ашан"

Auchan – это французская корпорация, которой владеет семья Мюлье. Также в "Ассоциация семьи Мюлье" (Association Familiale Mulliez) входят другие бизнесы, к примеру, тот же Leroy Merlin.

Интересно, что бизнес-империя Мюлье практически не поддается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию, несмотря на всю критику и попытки бойкотов. Бизнесы Мюлье практически не представлены на рынке США, поэтому не боится американских санкций. Также в компании не беспокоятся о своей биржевой оценке, т.к. никогда не выходили на биржу.

Все акции Association Familiale Mulliez хранятся внутри семьи Мюлье. РФ же является одним из главных рынков "Ашана" и приносит компании до 10% прибыли.

Штаб-квартира "Ашана" расположена в городе Круа во Франции. По всему миру работает более 2000 магазинов сети. Однако в каждой стране у компании есть отдельное юридическое лицо, которое занимается управлением местной сетью. В России это "Ашан Ритейл Россия", в Украине – "Ашан Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издания The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали результаты совместного расследования, доказывающие, что сеть супермаркетов Auchan в России поддерживала войну против Украины. В частности, "Ашан" помогал российским военным (причем под видом гуманитарки для мирных жителей), а также "сдавал" своих сотрудников в военкоматы для мобилизации.