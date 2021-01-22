"Арселор Миттал Кривой Рог" столкнулся с прессингом со стороны экоактивистов

Промышленное предприятие "Арселор Миттал Кривой Рог" активно вкладывает усилия и средства в проекты, которые могут сделать его более экологичным. Однако вместе с тем, постоянно сталкивается с тотальным прессингом со стороны так называемых экоактивистов, выдвигающих невыполнимые ультиматумы и полностью игнорируют усилия по экологической модернизации со стороны администрации.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, предприятие в последнее время активно занялось решением ряда проблем, в частности: продолжает масштабную реновацию агломерационного цеха № 2, общая стоимость которого прогнозируемо составит около 180 млн долларов; разбирается с накоплением металлургических шлаков – они будут переработаны в шлаковый щебень и песок, вследствие чего превратятся в материал для строительства новых современных автотрасс.

Отмечается, что по итогам 2019 года предприятие получило награду на всеукраинском бизнес-форуме "Экотрансформация-2019" в номинации "Лидер эко-инвестиций" за свои усилия экологическом направлении.

Однако СМИ и активисты формируют совершенно другую картинку в вопросе экологичности крупных предприятий. При этом руководитель Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок рассказала OBOZREVATEL, что в Украине есть ведущие бизнесы, которые понимают свою ответственность за окружающую среду. И таких примеров много. Они инвестируют огромные суммы для того, чтобы улучшить свои взаимоотношения с экологией.

"И в водной сфере они есть, и в металлургии, и в энергетике. Предприятия модернизируются, но слишком медленно и не с тем результатом, которого требует государство и международное сообщество", – подчеркнула она.

Отмечается, что вина за слишком медленное снижение вреда промышленности для окружающей среды – не только и не столько на самих предприятиях, сколько на государстве, которое, запустив процесс реформирования природозащитного законодательства и утверждая многочисленные "планы действий", "забыло" о главном: создать действенную систему финансирования всех этих мероприятий, механизмы стимулирования модернизации. Ведь в условиях мирового экономического кризиса и падения промышленности, возлагать все финансовое бремя исключительно на бизнес и исключительно через механизм штрафов – недальновидно.

В материале подчеркивается, что такие полумеры в области модернизации энергетической отрасли, например, уже через десяток лет могут не просто привести к веерным отключениям энергетики, а оставят Украину наедине с энергетическим коллапсом.