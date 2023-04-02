Арабские авиакомпании придумали для россиян схему обхода санкций: как работает

Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai (обе – ОАЭ) разрешили оплачивать билеты с помощью карт Visa и Mastercard, которые выпущены в России. Схема оплаты позволяет обходить платежные ограничения этих систем, которые были введены для россиян после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Как сообщают российские СМИ, обе арабские авиакомпании для обхода платежных санкций используют систему быстрых платежей (СБП) и своих представителей в России. В частности:

Air Arabia предоставляет возможность оплаты по ссылке. Россияне должны сначала оформить заказ на сайте, а потом обратиться в службу поддержки. Ссылки высылают на электронную почту, дополнительная комиссия при оплате составляет 6%.

Fly Dubai проводит транзакции через "уполномоченного агента". Однако для российских клиентов алгоритм действий такой же, как у Air Arabia – сначала бронирование на сайте, а после обращение в службу поддержки.

Еще одна авиакомпания из ОАЭ – Emirates – не принимает российские карты напрямую, однако предлагает платежи по QR-коду. Для этого нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет через службу поддержки. После этого код можно просканировать код в банковском приложении, указать сумму и номер брони. На подтверждение покупки может уйти несколько дней, комиссия составляет 1,5 тыс. руб. (более 700 грн).

Напомним, после ухода Visa и MasterCard из России их карты, выпущенные в РФ, перестали принимать за границей. Альтернативой для россиян стала местная платежная система "Мир", карты которой действуют в очень ограниченном числе стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, также россияне научились выводить деньги на Запад в обход SWIFT. Денежные переводы в наличных совершаются анонимно и нигде не регистрируются.

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