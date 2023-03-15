Россияне научились выводить деньги на Запад в обход SWIFT: раскрыта масштабная схема

Между Россией и странами запада продолжают течь денежные потоки, даже несмотря на санкции и потерю российскими банками доступа к к международной платежной сети SWIFT. Все ограничения обходят с помощью криптовалют-стейблкоинов. Денежные переводы в наличных совершаются анонимно и нигде не регистрируются.

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К такому выводу пришли в российском отделении Transparency International, пишет CoinDesk. Расследователи обнаружили только в столице РФ Москве как минимум восемь внебиржевых брокеров. При этом самые активные из обнаруженных кошельки получали и отправляли по 42-47 тыс. долларов в месяц.

"Например, вы можете купить стейблкоин Tether (USDT) за наличные в Москве, а затем продать его за наличные в Лондоне. Без регистрации, без проверки личности, без лицензий", – говорится в материале. В своих выводах Transparency заявила, что сосредоточила свое внимание на Великобритании, поскольку эта страна "уже давно является излюбленным местом для сокрытия российских денег за рубежом".

Стейблкоин – общее название криптовалют, обменный курс которых пытаются стабилизировать. Например, их стоимость может быть привязана к стоимости обычных валют или же к биржевым товарам.

Как работает схема

Московские брокеры соглашаются совершать операции в суммах от 10 тыс. долларов. Они предпочитают работать с Tether (USDT), который является крупнейшим по рыночной капитализации стейблкоином (привязан к доллару США).

Поэтому первый шаг потенциального клиента – покупка USDT. Далее подыскивается OTC (внебиржевой рынок), где предложат купить USDT за фунты стерлингов. Transparency нашла восемь брокеров, и расследователи решили притвориться клиентами.

В ходе эксперимента выяснилось, что брокеры предлагают примерно одинаковые условия: комиссия от 1% до 3% и доставка наличных в тот же день в согласованное место в Лондоне.

Клиентам необходимо отправить фото любой банкноты с серийным номером и показать курьеру при встрече с контрагентом. "Иногда курьеры также запрашивали описание одежды клиента, но удостоверение личности не требуется", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была разоблачена еще одна схема обхода санкций с помощью Tether. Оказалось, что биржи Huobi и KuCoin позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями российскими банками. В результате россияне свободно выводят свои средства на иностранные банковские счета.

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