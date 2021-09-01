Аналитик рассказал об эффекте крупнейшей инвестиции 'Метинвеста' в истории украинского производства

Инвестиция 1 млрд долларов группой "Метинвест" в производство холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича будет иметь значительный экономический эффект. В стране вырастут основные фонды.

Так считает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, отмечается в статье OBOZREVATEL ""Беспрецедентные инвестиции для Украины": "Метинвест" потратит более миллиарда долларов на новое производство". По его словам, вложение в таком размере является одним из крупнейших в истории страны.

"Эффект, конечно, будет положительным. Вырастут в стране основные фонды. Очевидно, это знак того, что крупный бизнес готов инвестировать", – пояснил аналитик.

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Среди положительных результатов нового производства он назвал:

создание 230 рабочих мест в Мариуполе;

продажи украинским компаниям высококачественной стали по выгодным ценам;

занятие Украиной лидирующего места в премиальных сегментах проката с покрытием на международном рынке.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков напомнил, что сталь – это материал цивилизации, и если европейские страны в своем производстве будут использовать украинский металл, у нашей страны есть шансы увеличить экспортную выручку, создать новые рабочие места, пополнить бюджет налогами.