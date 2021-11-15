Активы владельца "Кернел" Андрея Веревского в Швейцарии могут быть заблокированы

Управление по исполнению долговых обязательств района Ньон (Швейцария) внесло в Реестр долговых обязательств кредиторские требования к Андрею Веревскому на сумму, превышающую 26,5 млн швейцарских франков (около 30 млн долларов).

Согласно выписке из Реестра долговых обязательств (Registre des poursuites), кредиторские требования на сумму 26 549 500 швейцарских франков зарегистрированы в соответствии со ст. 8 швейцарского Федерального закона о взыскании задолженности и банкротстве. Соответствующая запись в Реестре сделана по заявлению № 10086900 от 15 июля 2021 года:

По сообщению юридических советников Валентины Давиденко, заявление подано компанией QUERSUS INVESTMENTS LIMITED. Данная компания была участником сделки по обеспеченному займу для СП "Агродом".

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В 2020 году 76% принадлежащей Валентине Давыденко компании СП "Агродом" взяли под контроль структуры и лица, связанные с Андреем Веревским и агрохолдингом "Кернел". Это произошло сразу после трагической гибели народного депутата Валерия Давиденко, сына Валентины Давиденко.

Формальным поводом к переходу корпоративных прав в руки структур и лиц, связанных с Веревским, стала техническая банковская задержка перевода средств в счет оплаты процентов по договору поставки продукции СП "Агродом" компанией-нерезидентом на счет другой компании-нерезидента, действующей в интересах "Кернел".

Семья Давиденко в судах требует возвращения прав на "Агродом". Валентина Давиденко добилась судебного решения о признании недействительными решений единого участника СП "Агродом", которые привели к переходу части корпоративных прав на СП "Агродом" в пользу лиц и компаний, которых с агрохолдингом "Кернел" и лично с Андреем Веревским. История и детали конфликта освещены в материалах сайта "Агробарон".

Кредиторские требования к владельцу "Кернел" были зарегистрированы в Швейцарии, так как Веревский, вероятно, имеет статус резидента Швейцарии и недвижимость в этой стране. Официальная информация о кредиторских требованиях была передана Веревскому и подконтрольной ему компании через швейцарских приставов.

Теперь информация о долговых обязательствах в реестре может серьезно повлиять на статус и возможности Андрея Веревского в Швейцарии. Так, ему может быть отказано в получении кредитных средств, в случае поступления от него соответствующего запроса в банки этой страны.

Также проблемы могут возникнуть в процессе подтверждения, продления или возобновления статуса резидента Швейцарии. Веревский может или получить прямой отказ, или от него потребуют обоснованно объяснить, почему он отказывается платить по зарегистрированному требованию.

Юристы также не исключают, что внесение кредиторских требований в швейцарский реестр может коснуться основного бизнеса Веревского – агрохолдинга "Кернел", который имеет репутацию агрессивного и скандального игрока на украинском агрорынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнер швейцарской компании TA Advisory Оливер Чирич считает: из-за невыплаты долга в 30 млн долларов "Кернел" может стать банкротом. Чирич ожидает, что ситуация с долгом разрешится до конца года.