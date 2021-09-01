"Кернел" может стать банкротом из-за невыплаты долга в 30 млн долларов

Агрохолдинг "Кернел", который принадлежит Андрею Веревскому, может стать банкротом уже через несколько месяцев. Причина – неисполнение решения Лондонского суда международного арбитража (London Court of International Arbitration (LCIA)) по уплате 30 млн долларов долга за покупку компании "СТИОМИ-Холдинг".

Такое заявление сделал Оливер Чирич, партнер швейцарской компании TA Advisory, сообщают "Украинские новости". Он представляет сторону Михаила Стадника, бывшего владельца "СТИОМИ-Холдинг", компании, которую "Кернел" приобрел еще три года назад, но за которую до сих пор не расплатился с продавцом. Еще в прошлом году Стадник собрал пресс-конференцию, где заявил, что покупатель длительное время избегает оплаты под разными предлогами, выразил сомнение в его платежеспособности и намекнул на возможность банкротства компании. Сейчас долг, признанный лондонским судом, Михаил Стадник еще не получил.

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Судебные процессы продолжаются еще в двух государствах: в Люксембурге, по месту регистрации "Кернел", а также в Швейцарии, где Андрей Веревский имеет счета. Ожидается, что ситуация с долгом разрешится до конца года, иначе сторона Михаила Стадника будет инициировать банкротство "Кернел".

"Одно из требований к аффилированной с "Кернел" трейдинговой компании приходит на выплату до конца года. Так что в конце года, по идее, клиенты уже должны получить частичную оплату своих требований. Так же мы надеемся, что к концу года или в начале следующего будет решение Люксембургского суда по признанию арбитражного решения и если "Кернел" не расплатится – мы сможем подавать на его банкротство", – подчеркнул Чирич.