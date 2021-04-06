Агрохолдинг с чиновниками Госгеокадастра присвоили земли на 80 млн грн – СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла схему присвоения 5 тысяч гектаров государственной сельскохозяйственной земли на сумму в 80 млн гривен.

Ее организовали чиновники Госгеокадастра по заказу менеджмента крупного агрохолдинга, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, топ-менеджеры агрохолдинга привлекли к схеме ряд коммерческих структур.

СБУ провела обыски у фигурантов.

"Дельцы незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастру, оформляли документы для передачи земель в частную собственность", – пояснили в спецслужбе.

Отмечается, что после этого организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли, которая переходила коммерческим фирмам, аффилированным агрохолдингом.

Речь идет о земле в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Правоохранители провели более 10 обысков в офисах фигурантов, во время которых была изъята документация, черновики и компьютерная техника.

Во время обысков были изъяты документы и компьютерная техника.

Расследование ведется по статьям 190 (мошенничество) и 364 (злоупотреблением властью или должностными полномочиями) УК. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты раскрыли схему присвоения сотни гектаров земли, предназначенной для ветеранов АТО.