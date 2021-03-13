Как разворовывали землю для участников АТО: журналисты раскрыли коррупционную схему

Земельные льготы ветеранов войны на Донбассе злоумышленники используют как инструмент коррупционных схем, чтобы получить сотни гектаров земель государственной собственности.

Об этом пишут "Наші гроші". Журналисты напомнили, что сейчас правоохранительные органы расследуют многочисленные факты образования организаций, которые скупали паспортные данные участников боевых действий ради земельных участков. Нередко в подобных схемах участвовали чиновники или представители власти.

Так, по версии следствия, создали и использовали преступный механизм отчуждения земли должностные лица Госгеокадастра Киевской области.

Сначала участники схемы занялись поиском свободных участков за пределами населенных пунктов, подлежащих государственной приватизации. За указанный процесс отвечали руководители районных подразделений Госгеокадастра, которые непосредственно занимались мониторингом свободных государственных земель.

Далее искали ветеранов АТО, как правило до 45 лет, которые по своему правовому статусу имели право претендовать на приватизацию земельных участков.

Следствие установило, что участники АТО за денежное вознаграждение (от 500 до 1000 долларов) оказывали копии своих личных документов (паспорт, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий), а также давали согласие на представительство своих интересов подконтрольным лицам на основании нотариальной доверенности.

В частности, такой участок сначала принадлежал ГП "Пуща-Водица". Он был выведен из баланса госпредприятия для приватизации. В дальнейшем было подобрано 163 человека, которые по поручению обратились в адрес Госгеокадастра в Киевской области с ходатайствами о предоставлении им указанных участков в собственность. Просьбы были сразу согласованы, подписаны приказы о разрешении на разработку технической документации.

В результате в 2019 году суд арестовал имущество этих 163 земельных участков в рамках уголовного производства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы судью Раховского райсуда Закарпатской области. В марте 2019 года его уличили в коррупционных преступлениях.