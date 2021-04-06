Агрохолдинг із чиновниками Держгеокадастру привласнили землі на 80 млн грн – СБУ

Служба безпеки України розкрила схему привласнення 5 тисяч гектарів державної сільськогосподарської землі на суму 80 млн гривень.

Її організували чиновники Держгеокадастру на замовлення менеджменту великого агрохолдингу, повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За даними слідства, топменеджери агрохолдингу залучили до схеми низку комерційних структур.

СБУ провела обшуки у фігурантів.

"Ділки незаконно отримували паспортні дані соціально незахищених та малозабезпечених громадян, які не використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Потім зловмисники, використовуючи зв'язки серед посадових осіб органів Держгеокадастру, оформляли документи для передачі земель у приватну власність", – пояснили в спецслужбі.

Зазначається, що після цього організатори через підконтрольних нотаріусів проводили операції з купівлі-продажу без участі реальних власників землі, яка переходила комерційним фірмам, афільованим агрохолдингом.

Йдеться про землі в Чернігівській, Сумській і Черкаській областях. Правоохоронці провели більше ніж 10 обшуків в офісах фігурантів, під час яких було вилучено документацію, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Під час обшуків було вилучено документи та комп'ютерну техніку.

Розслідування ведеться за статтями 190 (шахрайство) і 364 (зловживання владою або посадовими повноваженнями) КК. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти розкрили схему привласнення сотні гектарів землі, призначеної для ветеранів АТО.