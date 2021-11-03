'ДТЭК Нефтегаз' внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений

"ДТЭК Нефтегаз" внедрил единственную в Украине интегрированную систему цифровых двойников месторождений.

Согласно сообщению на сайте компании, система позволит повысить эффективность разработки месторождений и продлить их жизненный цикл.

Решение разработано и внедрено в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Оно включает гидродинамическую модель, модель многофазного движения флюида по стволу скважины, модель наземной сети по сбору и подготовке углеводородной продукции.

В компании пояснили, что ранее все модели использовались отдельно, а сравнение и интерпретация их данных проводилось вручную.

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Теперь у нефтегазового бизнеса ДТЭК появилась возможность виртуально моделировать любые процессы на месторождении и сразу получать данные по изменению параметров в любой точке системы, объединяющей подземную и надземную части.

"Это позволяет компании оптимизировать разработку месторождения, продлевая срок его жизни, а также моделировать все объекты еще на этапе их проектирования и, при необходимости, вносить корректировки в проекты", — уверены в ДТЭК.

"Цифровизация является важнейшим аспектом технологической эволюции бизнеса. Во внедрение цифровых технологий мы инвестировали более 300 млн грн. Система цифровых двойников позволит нам не только оптимизировать разработку месторождений и повысить эффективность работы, но и еще выше поднимет наши стандарты безопасности и экологичности", — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.