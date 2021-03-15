ДТЭК Нафтогаз перечислил 2,7 млрд грн налогов в государственный бюджет за 2020 год

За 2020 год компании группы ДТЭК Нафтогаз оплатили 2,7 млрд грн налоговых отчислений, из которых 174 млн грн были направлены в местные бюджеты.

Эта сумма включает налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ренту и другие отчисления.

ДТЭК Нафтогаз традиционно входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины. Так, по итогам 2019 года компания ЧАО "Нефтегаздобыча", основной добывающий актив ДТЭК Нафтогаз, стала четвертой по сумме уплаченных налогов всех нефтегазодобытчиков.

Напомним, что, начиная с 2013 года ДТЭК Нафтогаз перечислил 30 млрд грн в государственный бюджет Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТЭК Нефтегаз планирует добыть 2 млрд куб. м природного газа в 2021 году, сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров.