ДТЭК 'Нафтогаз' объявил о намерении добыть 2 млрд куб. м газа в 2021 году

ДТЭК Нефтегаз планирует добыть 2 млрд куб. м природного газа в 2021 году, – об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров в интервью порталу Delo.ua. По словам топ-менеджера, компания не собирается останавливаться на этом показателе и, как минимум, удвоит добычу в течение следующих пяти лет.

Таким образом, основным приоритетом ДТЭК Нефтегаз остается добыча традиционного газа в континентальной части Украины. Однако компания также движется в направлении продуктовой диверсификации и в рамках стратегии до 2030 года планирует начать добычу нефти.

Игорь Щуров отметил, что важнейшее условие для увеличения добычи – стимулирующий фискальный режим. Он включает в себя продление стимулирующей ренты для новых скважин на 10 лет, внедрение стимулирующего налогообложения на добычу нефти и конденсата, унификация ставок ренты для всех углеводородов, создание фискальных стимулов для разработки трудноизвлекаемых и истощенных запасов.

"Сейчас уже есть технологии, позволяющие разрабатывать трудноизвлекаемые запасы. Без фискальных стимулов такие проекты пока нерентабельны, но они могут совершенно по-новому раскрыть ресурсно-запасный потенциал Украины. В Украине есть огромные перспективы для наращивания собственной добычи газа, и в наших силах раскрыть этот ресурсный потенциал и привести страну к энергетической независимости", –подчеркнул Игорь Щуров.

Напомним, что в 2020 году, после четырехлетнего периода стабильного сохранения уровня добычи на базовых месторождениях, ДТЭК Нефтегаз вышел на новую динамику развития и продемонстрировал рост на 11%. Добыча компании по результатам прошлого года составила 1,84 млрд куб. м газа, что стало новым рекордом частной украинской газодобычи.